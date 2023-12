(Décima cibaeña)

El equipo e Tamboril

Bien lo dirige Cheché

No e voliboi inglé

Mucho meno de mandril

¿A quién se le va a ocurrir?

Ganaile ete campeonato

Aquí nadie e novato

Y to los equipo son bueno

Me lo dijo Maidaleno

Que saitan ma que loj gato.

Vitoi Polanco ta atrá

Pa laj pifia vigilai

Éi dice que no e chuflai

Sufre y pone cara jalá

Le grita a Cheché: pa’llá !

Y Cheché muy concentrao

No oye ni a Manolao

Pue solo piensa en su triunfo

Lo adivinó aquí Juan Ruifo

Que Sajoma se iba de lao.

l josé mercader