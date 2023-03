(Décima cibaeña)

Vamoj a necessitai

Ai deteitive Columbo

Pa’ encontrai platillo y bombo

Y ei tesoro nacionai

Que no han podido ubicai

En mano de la corrupción

Pue tienen la bendición

Que ya no e ningún miterio

Lo protege ei Miniterio

De otra fueite nación.

Con Columbo y con Camacho

Berenice y Ágata Criti

Dede Nagua a Montecriti

Trancaremo a to loj macho

Sea Alí Babá o sea Nacho

Para limpiai ei paí

La decencia vueiva aquí

Junto a la tranquilidá

Que paguen poi su maidá

Y que no digan ni JI.