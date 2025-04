(Décima cibaeña)

Ya ei señoi juez falló

A favoi de Danny Daniel

Un brillantico papei

Que Zacaría pagó

No fue uno y meno do

Fueron 20 millone de caña

Que dan pa comei lasaña

Pai reto de to su vida

Puede adoinala con lila

Que ensaima la mala maña.

Zacaría no entendió

O e que no quiere entendei

Que lo de otro no e de éi

Que incluye cuaiquiei canción

Sea bolero o danzón

Mejoi que buque un compositoi

Que empiece ya dede hoy

Y así cante su propiaj vaina

lo buque en Tamboril o en Jaina

O que se vaya en vapoi.