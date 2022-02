David Ortiz

(Décima cibaeña)

Consiguió Daví Oití

Famosa inmoitalidá

No crean fue regalá

No fue herencia ‘e Lilí

Ni poique era de aquí

Créanme fue poi loj palo

Loj tremendo garrotazo

Que en Grande Liga pegó

Con número no falló

Hoy merece ese abrazo.

Solo cuatro han entrao

De ete paí ai Salón

No fue poi tenei pajón

Ni por andai bien trajiao

Fue su honoi muy bien ganao

Poi su efueizo depoitivo

Ahora e ma querido

No e solo poi su mucha lana

Ma bien poi su buena fama

Y su oitáculo vencido.