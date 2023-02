Email it

(Décima cibaeña)

Terrible ha sido ei tembloi

Que sacudió a Tuiquía

A gelatina parecía

Pa’ sembrai allí ei terroi

Inmeso e su doloi

Ei mundo entero lloró

También se solidarizó

Con mucha preocupación

Pa’ daile a esa nación

Un chin de lo que peidió.

Se habla ya de un complot

Poi negaise Eidogán

A apoyai la OTÁN

Y así creai un boicot

Pa’ que no se sumen do

A aquella guerra absuida

Que del mundo ella se buila

Y mata como terremoto

No ej una pajita de coco

Pero sí tremenda puiga.