(Décima cibaeña)

Una cosa le pidió

Evita a la Aigentina

Defiende todaj tuj mina

O si no te quitan to

Dejde entonce sucedió

Un odio a la dictadura

Que con Videla fue dura

Tanto pior luego en Maivina

Un pleito que no teimina

Sigue hoy esa amaigura.

El odio cundió ei pai

A pesai de Eva Perón

Quisieran un pelotón

Para eliminai allí

La democaria a fusí

Y que vueivan los foizudo

Fachistas y pelotudos

Que e lo que ta de moda

Un tal Milei… ¡No joda!

Que vueiva Eva , ¡Boludo!