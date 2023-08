(Décima cibaeña)

¿Qué gana Fito al hablai

A favoi de aquei bloqueo

Que obliga a Cuba a fideo

Soñando que jun manjai?

Allí fue Fito a cantai

Y a la Habana insuitó

Gracioso éi se creyó

“Puta Habana, puta Habana”

¿Intentó jinetiá a Juana

Cuando ei la visitó?

¿Se gana Fito un bloqueo

dei pueblo dominicano?

Muy heimano dei cubano

Y no le sopoita su peo

Se puso éi mijmo feo

Que se dedique a cantai

No vení a depotricai

Como todo un pelotudo

A su concieito no voy, no dudo

Pa’ no oirlo berriai.