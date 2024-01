(Décima cibaeña)

A lo cincuenta empezó

Aquei soidado a ecribí

“Voy a narrai lo que vi”

E lo que éi anunció

De su Danzig recoidó

Su tamboi de hojalata

No fue en ei cine barata

Allá en los año setenta

Yo me chupo un pai de menta

Y brindo con mabí y batata.

Nobel ganó el alemán

Por ecribí vata obra

Pudo así borrai su ola

Acotao en un diván

Se cambió pa’ otro clan

Con apeito e managuillo

Se apretó to loj toinillo

Y no paró de ecribí

Poco a poco dejó ir

Su pasado e nazi y pillo.

l josé mercader