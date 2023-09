(Décima cibaeña)

Vamo a montai bicicleta

Manque no hay ni un carril

Venimo to dei mandril

Sin duda, somo toj atleta

La mía e de manigueta

Y a prueba de carro e concho

Voladora dei ventiocho

Yipeta y también patana

Que comen en su palangana

Y encima le dan bicocho.

Pa’ bicicleta montai

No hay que mirai pa’ Europa

Ei viento puallá va en popa

Y aquí un berenjenai

Quite ei concho mi compai

Y ponga guaga decente

No e pa’ vaca, e pa’ gente

Deje ei peinao e comunión

Holanda ej otra nación

Sin chofere comegente.