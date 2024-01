(Décima cibaeña)

DiMaggio fue de loj mulo

Cuando en ei Bronx éi jugó

Allí corrió y batió

Cosa que no fue un rulo

Un récoi mantiene duro

Que nadie puede rompei

No son doce y meno sei

Juego seguido de hit

Te lo puedo decí a ti

Que fueron cincuentisei.

Era una época di oro

Mantle, Gehrig y Yogi Berra

Se oía en toda la tierra

Y hata puallá en Komodoro

Jugaban to como toro

Y en la radio se oían

Aunque nadie entendía

Aquei enrredao inglé

Dimaggio, yo decifré

Y a mi abuela traducía.