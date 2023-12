(Décima cibaeña)

Kiko anda muy peidío

Lo buca la Policía

Ta claro, como mediodía

Que no ta donde su tío

Tampoco en medio dei río

¿No tará en un cuaitei?

La familia no sabe na dei

Y dicen la han toiturao

Con epina e bacalao

Y vaina fuera e la Ley.

Kiko tiene hata chofei

Un saigento e policía

Lo pasea noche y día

Poi Cambita, no en Rafey

Me lo chimió Rafaei

Quien dice quel e muy bueno

Una epecie e Jack Veneno

Y parecido a Ecobai

Poique repaite manjai

Y lo cuida un hechicero.

l josé mercader