Macarrulla

(Décima cibaeña)

Lisandro no va a cobrai

Tiene cuaito poi pipá

Pa’ su vida y mucho ma

Y para comei manjai

Su sueido lo va a donai

A loj pobre o laj monjita

O aigún caricaturita

Que no lo ponga muy feo

Ai que ta jaito e fideo

Ej un geto muy aitruita.

Un gran ejemplo ‘ta dando

Para ei reto e funcionário

Pa’ no tocai el erário

Que no e de Pedro ni Oilando

Tampoco ej aigo flotando

Ej un volátil tesoro

En peso y también en oro

Que fabricó tutumpote

Con millone poi pegote

A corruptoj comemoro.