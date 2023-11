(Décima cibaeña)

En Paletina se aimó

Un lío requetefeo

Nadie piensa que e toineo

Porque ahí nadie jugó

Iraei con to arrasó

Dejde mujere o anciano

Niño, gato, grande, enano

Ej un conflito de abuso

Ai finai peliarán ruso

Contra los americano.

Mahmoud Abbas no e sueco

Ni presidente de na

Allí no se vive en pa

Ni que se econda en su hueco

Donde quiera se oye el eco

Del odio que se sembró

Puei que vino se robó

Oveja, tierras y chiva

Pero ei mundo no se oivida

Puej ei luto e de to.