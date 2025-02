(Décima cibaeña)

Ya puede doimi tranquilo

El ingeniero Manuei Riva

Bocabajo o bocarriba

Sin tisanita de tilo

Aunque peidió omsa y kilo

Hoy ta quieto en su casa

Comiendo manzana y pasa

Y también su aguacatico

Loj veide lo pone ajito

Ni que se jaite e melasa.

La Omsa no e monorriei

Pero éi modeinizó

Guagua que éi rodó

Má rápida que cuaiquiei buey

Llegaban hata Gualey

Y pasán a ca minuto

Me lo contó a mí Canuto

Y así quedó limpiecito

Iguai que un pejecito

Si no lo entiende ere bruto.