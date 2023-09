(Décima cibaeña)

Volvió la Feria compai

Y se aimó ei lío inmediato

Pue dijén mucho ecribato

Que a Iraei no e legai

Lo acusan de puallá matai

A paletino inocente

Me lo contó a mí Vicente

“Yo pallá mejoi no voy

Ni que me manden convoy

Eso ta supei caliente.

Nadie puede aquí oividai

Aigo que ta frequecito

¿Se acueidan dei pleitecito

Poi cuipa dei generai?

Llegó otro berenjenai

Poi cuenta de un Gran Patoi

Que en Villa Diego e dotoi

Pue allá fue a parai

Friendo tusa, ¡Qué manjai!

Seguro no lee a Tolstoi.