(Décima cibaeña)

Tumbaron a Mojamé

Allá en ei Niger lejano

Protetó, pero fue en vano

“Solo sirve pa’ comé

Y darle Uranio al francé”

Voció puallá un pelotón

Ei ta preso poi jodón

No queremo na con Francia

Pue quieren to la fragancia

Y dejaino ei mal olói.

No le gutó a Macrón

Que derrumbaran su socio

Pue se le rompe ei negocio

De un bojote de millón

Prepara su batallón

Pue Francia e na sin colonia

Se conveitirá en momia

Sin su barato uranio

Me lo dijo a mi Melanio

“Europa me da fobia”.