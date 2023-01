(Décima cibaeña)

Neison Cru ya lo firmó

Ei contrato con loj Padre

Cosa que to ei mundo sabe

Poique aquí se sabe to

En Guashinton le hicién ei fo

Aunque tenía numerito

Los año lo dejan frito

Ei finai ya ta llegando

No e que se te cansando

Ni que se le vea viejito.

Los Padre le van a dai

Tan solo un milloncito

Éi lo va jallai bonito

Hostias van a completai

Con chivo va a acompañai

Para seguí dando palo

Ello epera ese regalo

En aquei gran monaterio

Pue rezan to lo miterio

Para que no saiga malo.