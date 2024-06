(Décima cibaeña)

¿Qué le pasa a Iraei?

¿O e todo propaganda?

Para que con bufanda

Netanyahu ponga su ley

No se saiva ni un buey

Y cada día hay matanza

Se le vira la balanza

A éi no le impoitan loj mueito

Lo digo yo y loj epeito

Que tirarán a su panza.

Parece que mucho aprendió

De la milicia alemana

Que matán to y a fulana

Hitlei bien le enseñó

Cuando la guerra acabó

Contra comunita y judío

Que no entendién aquei lío

Y menoj el holocauto

Fue poi leei a Fauto

Que no dijeron ni pío.