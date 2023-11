(Décima cibaeña)

Tiene Tamboril un poeta

Que no existe y nadie sabe

Dicen que se traga un sable

Y una aidaba con tó y pueita

Nunca monta patineta

Poique ya se le oividó

Camina ei pueblo a la do

Con eneigía renovable

Y aunque no le queden cable

Nunca se detoinilló.

Noé llegó hata ei jom

Corriendo dejde primera

Se delisó en la teicera

Me lo contó a mí Ramón

Éi quiere una pensión

Pue de la cuadra se fue

La lucha diaria lo ve

Casi tirando la tualla

Ahora e, ante que vaya

Pa’rriba a colai café.