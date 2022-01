Novak Djokovic

(Décima cibaeña)

Djokovic no cree en vacuna

Y piensa quej un diosito

Maicriao y como leoncito

Viajó sin tenei ninguna

¡Engreío! Dijo Cunda

Devuéivanlo de inmediato

No gutó su show barato

Que caro ai fin resuitó

Y dique que ai fin ganó

Pa’ jugai frente a tre gato.

Se cumple otra ve la Ley

Que al Oro no se le aplica

Brilla tanto que saipica

Pue nunca debe peidei

E la fueisa de su sei

Que se impone donde quiera

Aunque no cuadra o hiera

Así e la vaina compay

Ete bicho va a jugai

Aunque ei que lo vea muera.