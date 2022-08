(Décima cibaeña)

Pelosi llegó a Taiwán

Y en ecoba no viajó

A nadie le soiprendió

Me lo contó a mí Patán

Por allá no llevó pan

Mucho dicen que cisaña

Otro que un viaje e caña

Lo que a China encojonó

Aunque no se aiborotó

Pue conoce to su maña.

Vueive la Guerra Fría

Aunque muy caliente etá

Uno creen que solo allá

Como lo dice Juan Día

China o Usa e la poifía

Ucrania de moda pasó

Y de Rusia ya nadie oyó

La radio ta censurada

Solo una estación aiquilada

Donde Pelosi cantó.