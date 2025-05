(Décima cibaeña)

Pepe, como Mojica murió

Cuando dejó el arado

También dejó ai Tupamaro

Zabalza ya lo contó

Poique bien lo conoció

Y sabe de lo que habla

En video éi lo narra

Y no lo viste de santo

Por eso no le llega el llanto

Aunque tuviera hoja e parra.

Un maitir de la pobreza

Así fue que se vendió

Éi quería ser un Dió

Y no tai bajo la mesa

Bucaba vieran su cabeza

Como Santo Tereso e Caicuta

La masa que siga incuita

Bata solo auteridá

Que haya pobre poi pipá

O merecen 7 muita.