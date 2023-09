(Décima cibaeña)

Dicen que Prigozhin

Diun avión se cayó

Eso no lo creo yo

Pero tampoco Putin

Opinionej hay sin fin

Sobre aquei señoi meicenario

Que no vueive al ecenario

Que ha creao eta guerra

Pue detruye nuetra Tierra

Y noj lleva hata ei caivario.

En la guerra no hay amigo

Y mucho meno “la patria”

Una sentencia muy sabia

Que yo compaito contigo

Puej ahora que me fijo

Solo hay grandes interese

Lo supe hace mucho mese

Y nadie a mi me lo dijo

Prigozhin no fue un prodigio

Se fue iguai que laj rese.