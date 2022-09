(Décima cibaeña)

Jefe de Carabinero

Allá en su Chile natai

“Pasó de moda ei matai”

A jóvene callejero

E pájaro de mal agüero

“Bata con tiraile humo”

Ese cabo no lo fumo

Pinochet sigue vivito

Entre polis y milico

Que no se le ha ido ei jumo.

En Chile todo “cambió”

Y Piñeira ya no ‘ta

Con éi también paitirá

Ei ritmo de su bongó

Quea muchoj ei maitrató

Loj tueito son incontable

Loj ciegoj innumerable

Y no puede sei manuai

Pa’ vení aquí a enseñai

Toituraj inimitable.