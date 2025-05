(Décima cibaeña)

Hay papa en ei Vaticano

Que coge ei pueto e Francico

Con carita de Naiciso

Como si fueran heimano

¿Será éi dominicano?

Pero seguro no e chino

Tampoco éi ej andino

Aunque etuvo poi Perú

Me lo contó Trucutú

No hay duda que sea gringo.

A Francico va a seguí

Cogiendo por otra ruta

Evitará ocura gruta

Y rezará por Haití

Lo impoitante no ta allí

Eso clarito lo dijo

Pue éi se declara hijo

De Dio para éi seivirle

Amansai loj maj temible

De eso me regocijo.