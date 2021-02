Rubén Darío Aponte

(Décima cibaeña)

La voz de la locución

Ha sido siquitrillada

En La Voz Dominicana

Poi no sei un adulón

E lo que manda ei patrón

De la manada e bocina

Aponte ahí no se inclina

Pue se da a repetai

Su micrófono e pa’ hablai

De música qu’e medicina.

Neison Maite lo miró

Con ojo de guaraguao

Pensó, a ete lo pongo out

Que aquí el ampaya soy yo

Y así lo decidió

Llamó a la aplanadora

Esa que achata y borra

Sin mirai la calidá

Ej impoitante nomá

Sei “modeino” con su gorra.