(Décima cibaeña)

Momika quemó ei Corán

Con fuego y gasolina

Tre galone e parafina

Y siete de aiquitrán

Por eso a éi lo matán

Poique su dio no era Alá

No se sabe si Jehová

Pue de eso nunca habló

A la tumba se llevó

Y no se sabrá jamá.

La creencia e lo demá

Hay que siempre repetai

No le vaya a uté a pasai

Le den un tiro puatrá

Así sucede puallá

En medio de religione

Se calientan laj regione

Y se pelean con violencia

Cada cuai con su creencia

Y a nadie vale razone.