(Décima cibaeña)

Massa a Milei enfrentó

En tremendaj eleicione

Se oyeron laj maidicione

Cuando allá ei león rugió

Ei rugido se apagó

Con ei grito e la sirena

No te asute, oye nena

Que la hitoria va pa’lante

Tiene a vece aigún puigante

Y a mucho mata de pena.

E de la masa aigentina

Con Milei o sin su ley

Que voten to como buey

No viven en Filipina

Aquí, ceiquita e Maivina

Se oye un tango de gracia

Que defiende a Democracia

Y condena a Dictadura

Aunque ganó ei cara dura

Que siempre fue una falacia.