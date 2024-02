(Décima cibaeña)

Tucker Carlson entrevitó

Ai camarada Putín

Privando sei un Tintín

Hata ei Kremlin éi viajó

Pa’que lo dijera to

Le preguntó por Ucrania

Putín dijo que no e maña

Decir que allá peidió la OTÁN

Que no fue a repaitir pan

Y mucho meno lasaña.

Se habló de denazificación

Pue ei nacisma se ha aimado

Con meicenario pagado

Pa’atacai en batallón

Bomba a la población

No impoita si son civile

Caipinteros o aibañile

Llevan idea e Bandera

Un nazi care manguera

Que amoló pa’que otro afile.