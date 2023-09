(Décima cibaeña)

De la tribu e Kalenjin

Que no ta en ningún mapa

Una jirafa la tapa

En laj savana sin fin

Ruto cogió ei maletín

Y pa la ONU se fue

Allí se tomó un café

Junto a Lui Abinadei

“Pa’llá no hay na de comei

Yo se lo dejó a uté.

Allá en su Kenia Natai

Ruto vive cuai Pachá

Con roncito y con coñác

Solo pai tiempo matai

No lo vaya a moletai

Con fuñendaj de Haití

No tengo familia allí

Dijo bien encojonao

Búquense un Tarzán jabao

Pue no me muevo de aquí.