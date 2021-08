Wilson Camacho

(Décima cibaeña)

Como jefe e operación

Camacho ha dirigido

Pa’ eliminai lo podrido

De eta grandiosa nación

Detrás de la corrupción

Ya tiene a mucho trancao

Un paquetón ha cantao

Pa’ prueba contra yanalán

Ei ma grande camaján

Que haya sido acusado.

Todavía faitan mucho

Declaró la Berenice

No vaidrá que se bendice

Pa’ la chirola irá Cucho

Un ladrón iguai que Pucho

Así funciona la Pepca

Preso etán niño de teta

Faitan to loj peje goido

Así me lo dijo Goico

Montao en un carro Tesla.