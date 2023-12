A Soto lo salvará la historia solo porque es escogidista y no por Sullivan, sino por Marichal, los Alou y San Francisco

Soto Jiménez, con aspecto de gordo que se puso a diestra y siniestra, pelo que le estruja la negritud, ojos de gato barcino que nunca ha cantado en la ópera de dueto de Rossini, de sonrisa sospechosa, de esas que se combinan con el truño y, tan chiquito, o más, que Perico Pepín. Desde que escribe, siempre tiene motivos de machete.



El general José Miguel Soto Jiménez ya tiene quien le escriba, aunque en realidad nunca debió pasar, ni por asomo, por los cuarteles para que no le dañara su obra, y de todas las demás, habidas y por haber. Pero esta es profundamente creativa y de un valor literario sorprendente, bien escrita que resume, de un jalón, “nuestra historia”. El título es perfecto, De él no es tanto la culpa del atropello editorial, casi calculado, ni de la maldita manía de no corregir que no se conforma con la ortografía, sino que pica y se extiende por los jardines de la gráfica. Empieza desde la portada, una bien seleccionada imagen de Bienvenido Gimbernard, colega, de los pioneros caricaturistas, que se queda corta y pobre en la propuesta de la grafía, que eso no es una cuestión de apéame uno y ponlo pata pa’rriba. Desaprovechamiento de los dibujos de Gerard Ellis, mijijiándolos.



-Coño, pero yo no tengo que ver con esa vaina, predicaría El General en unos laberintos de dunas de arena con una complicidad de tira piedras cuando los anfitriones llevaban M-16 y R-15. De acuerdo, de acuerdo, ¿pero por qué la ortografía le quita acentos a verbos para convertirlos a tiempos gramaticales que no existen, por un jodío descuido? No, no, no, no, no. No me vengan con la misma cantaleta de siempre del ERRARE HUMANUM EST porque el tomo que leí es una tercera edición (2008). ¿Es que no fue corregido por un profesional? ¿A quién se le ocurre incluir fotos tan mal presentadas, tan mijijas, tan malas? Salvo la de Demetrio y la de los hermanos Bencosme. Eso fue una cagada, ese texto no se merece esa mala facha.