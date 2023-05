El doctor Peña Gómez fue uno de los políticos más importantes del periodo post-trujillista y máximo líder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Durante su práctica política marcó toda una etapa de la historia nacional

El miércoles se conmemoró el 25 aniversario del sepelio de José Francisco Peña Gómez, quizás, la máxima representación política que ha tenido la Republica Dominicana en el siglo XX. Conocido también como “el líder de masas”, Peña Gómez cultivó a lo largo de su vida una potable vida política difícil de imitar, en reconocimiento a esta trayectoria, la Zona Retro rememora el ultimo adiós que le ofreció el país, con un reportaje especial.



Cronología de su muerte



El 10 de mayo de 1998, a las 10:30 de la noche, en su residencia de Cambita Garabito, San Cristóbal, falleció Peña Gómez, quien acababa de cumplir 61 años.



La causa del deceso fue un edema y paro cardiorrespiratorio, así lo confirmaron los doctores Frank Josep Thomén y Radhamés Rodríguez Gómez.



Los últimos años de su vida fueron una lucha contra el cáncer, a pesar del avance de la enfermedad y los estragos físicos, Peña Gómez continuó arduamente con la lucha política, como aspirante a la Alcaldía del Distrito Nacional.



Velatorio



Esa noche, el cadáver fue expuesto en la tercera planta de la residencia donde falleció, donde los principales dirigentes de su partido habían acudido a acompañar el cadáver del líder perredeísta.



Al día siguiente, 11 de mayo de 1998, el cuerpo fue trasladado a la funeraria Blandino, en la avenida Abraham Lincoln, donde se congregaron dirigentes de todos los partidos políticos, funcionarios del Gobierno, amigos y relacionados del líder del PRD.



Debido a la abundancia de personas que asistieron se dispuso el cierre de la avenida Abraham Lincoln y calles aledañas. A las 9 de la mañana del siguiente día, 12 de mayo, se ordenó llevar el cadáver del doctor Peña Gómez a la primera planta de la funeraria para trasladarlo al Centro Olímpico, donde miles de personas se darían cita para expresar sus condolencias a los familiares del fallecido.



El cortejo partió de la funeraria a las 10:55 de la mañana, seguido por varias unidades motorizadas de la Policía Nacional, así como decenas de vehículos y personas a pie que coreaban “Peña vive”, por la avenida Abraham Lincoln y luego tomó la 27 de Febrero hasta llegar al Centro Olímpico a las 11:08.



En el Olímpico se trató de impedir la entrada de seguidores del PRD, pero los intentos fueron frustrados, los agentes apostados en el lugar no pudieron parar la cantidad de personas que penetraron al interior del lugar siguiendo el carro fúnebre.



Grandes personalidades



Al lugar asistieron, además, el Presidente Leonel Fernández y los ex presidentes Joaquín Balaguer y Salvador Jorge Blanco, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, así como dirigentes políticos, legislativos y seguidores del PRD.



Para facilitar la entrada del Presidente Fernández fue colocado un corredor de mallas móviles desde la puerta de entrada hasta la carpa donde se encontraba la esposa de Peña Gómez, Peggy Cabral de Peña junto a sus familiares.



Llegada del presidente



El presidente Fernández llegó a las 2:15 de la tarde, en medio de la expectativa de miles de seguidores, quienes le esperaban para manifestarle su rechazo.



El primer mandatario llegó acompañado del vicepresidente Jaime David Fernández Mirabal, de Danilo Medina, secretario de la Presidencia; el secretario de las Fuerzas Armadas, almirante Rubén Paulino Álvarez y el jefe de la Policía Nacional, mayor general José Aníbal Sanz Jiminián. Fueron recibidos por Hatuey de Camps.



Al desmontarse del vehículo fueron rodeados por el cuerpo de seguridad del presidente y llevados a la carpa donde se encontraba la esposa de Peña Gómez. Al ver la presencia del presidente, los perredeístas comenzaron a vocear “fuera los come solos”, “que se vayan”, entre otras presiones. La visita solo tardó cinco manitos.



Visita de Balaguer



Acompañado de una amplia comisión del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), se presentó al Centro Olímpico a las 1:15 de la tarde el ex presidente Joaquín Balaguer. La comisión la integraban Rafael Bello Andino, Aníbal Páez, Donald Reid Cabral, Rafael Corporán de los Santos, candidato a sindico por el Distrito Nacional, y la ex fiscal Zoila Medina de Martínez.



También lo acompañaron Víctor Gómez Bergés, Licelot Marte de Barrios, Víctor Bisonó, Angel Lockward, Alexandra izquierdo, Katiuska Bobea, Johnny Jones y Ramón Pérez Martínez.



El ex presidente Balaguer y la comisión reformista fue recibida por De Camps y Emmanuel Esquea Guerrero, presidente del PRD. De inmediato se dispuso acercar a la puerta del vehículo que conducía el ex mandatario a la esposa de Peña Gómez, así como cada uno de sus hijos, desde donde le expresó las condolencias.



Luego de 12 minutos, en los cuales Balaguer se mantuvo de pie junto al vehículo y tras conversar con los dirigentes perredeístas y responder preguntas de periodistas, se marchó.



Otros actos de despedida



Además de velarlo en la funeraria y llevarlo al Centro Olímpico, hicieron actos tanto en el local del PRD como en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, ambos de cuerpo presente y con ceremonias formales, donde personalidades extranjeras y nacionales pudieron escuchar sobre la vida y el trabajo de Peña Gómez.



Al finalizar esas dos últimas paradas, el cortejo fúnebre recorrió las avenidas Winston Churchill, Núñez de Cáceres hasta la John F. Kennedy, autopista Duarte y luego la avenida Monumental que conducía al cementerio, lugar que desde antes de las 3:00 de la tarde ya estaba repleto de seguidores en espera del cortejo del doctor Peña Gómez.



Apoyo internacional, duelo



Según informó el matutino hispanoamericano El Diario- La Prensa, la comunidad dominicana en New York manifestó su pesar por el deceso de José Francisco Peña Gómez, líder del Partido Revolucionario Moderno (PRD).



Entre los que lamentaron la muerte de Peña Gómez en New York estaba el concejal de origen dominicano Guillermo Linares. “El representó a la gente trabajadora, a los más vulnerables, y su liderazgo fue respetado por todas las corrientes políticas de República Dominicana”, expresó.



Rosita Romeo, directora del Centro de Desarrollo para la Mujer Dominicana, se solidarizó con el dolor del país. “Con su muerte va a quedar un vacío en la política que conllevará un cambio en la ecuación del panorama político de la isla”, dijo.



Diversos medios españoles se hicieron eco del luto por la muerte de Peña Gómez. El diario “El País” lamentó la desaparición física del político dominicano, recordando que fue “un brillante tribuno, presente en la política nacional desde los 20 años”.



En adición a esto, añadió que su influencia en la evolución democrática dominicana fue de primer orden, aunque algunas de sus maniobras políticas o alianzas fueron tildadas de erráticas o intolerables en las filas del PRD.



En esta línea, el cuerpo consular de la República Dominicana en Puerto Rico lamentó el deceso y lo señaló como uno de los dirigentes mundiales de la Internacional Socialista.