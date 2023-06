En medio de rechazos y negaciones por parte de diversas personalidades y la Junta Central Electoral, quedó la propuesta de realizar una cumbre entre los principales partidos políticos del país en el 1993

En ocasión de acercarse el periodo electoral en la República Dominicana, la Zona Retro de esta semana rememora mediante un trabajo especial, un suceso político que marcó la década de los 90, con dos grandes figuras de la política dominicana; el doctor Joaquín Balaguer y el doctor José Francisco Peña Gómez, en el año 1993.



A raíz de la inestabilidad política que abordaba en esos días a la República Dominicana, surgió la idea de realizar una cumbre entre los principales líderes de los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC), Revolucionario Dominicano (PRD), de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Independiente (PRI).



Esto perseguía el objetivo de evaluar la situación a la que se enfrentarían, tantos los partidos como la Junta Central en las elecciones que se llevarían a cabo el año siguiente (1994). Pero más adelante muchas de las personalidades supuestamente envueltas en la propuesta de dicho encuentro, no oficializado ante la prensa, negaron cualquier proposición realizada.



Opinión de Balaguer, rechazo



El Presidente Joaquín Balaguer consideró innecesaria la realización de una cumbre política entre los principales líderes de los partidos relevantes a nivel nacional.



El jefe de estado dijo, al responder una pregunta periodística, que no había necesidad de una cumbre porque todo lo relativo a la organización de las elecciones del año entrante (siguiente), se estaba llevando a cabo con “nitidez”.



En adición a eso, comentó que parte de esa transparencia es la cooperación de los partidos políticos con la Junta Central Electoral.



En su opinión, lo único que se podía querer de los partidos y sus líderes principales con respecto a las elecciones seria que contribuyeran a que se lleven a cabo. Además de que participen en el certamen electoral, y que se garantice la pureza del proceso.



Al referirse a los esfuerzos de los partidos políticos al mencionar los obstáculos que pudiera enfrentar la Junta en la organización de los comicios, Balaguer dijo que ya se estaban haciendo todo lo posible.

En cuanto a la “crisis” por la que pasaba la JCE, Balaguer dijo que en su opinión la institución no pasaba por ninguna crisis, que por eso no sentía la necesidad de pasar por una cumbre junto a los principales dirigentes políticos.



Seguido de esto, aseguró que de existir alguna crisis seria de naturaleza artificial y que se estaría utilizando con fines exclusivamente políticos.



En cuanto a las elecciones y el proceso, comentó que se estaba llevando con mucha nitidez, ecuanimidad y que los resultados serían afortunados. “que las elecciones serían absolutamente libres y absolutamente limpias”.



Mientras insistía que la Junta Central Electoral no confrontaba crisis de ningún tipo, el mandatario exhortó a no crear problemas artificiales, en el entendido que ya era bastante con los reales.

José Francisco Peña Gómez. Juan Bosch.

Reacciones



Monseñor Agripino Núñez Collado, coordinador de un encuentro entre representantes de cuatro partidos y los miembros de la JCE, negó que el presidente de la Junta, doctor Manuel García Lizardo, hubiera propuesto una cumbre con los líderes de estas organizaciones políticas como habían publicado los medios en aquel entonces, entre los cuales no se encontraba El Caribe.



En ese sentido, Núñez Collado, había negó la versión periodística en una rueda de prensa que se había llevado a cabo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra a medio día.



Por su parte, el presidente de la Junta, doctor García Lizardo, también negó que hubiera hecho tal propuesta. “No he propuesto cumbre de líderes, ni mencionado a nadie en particular”, dijo. Mediante una nota distribuida por la oficina de relaciones públicas de la JCE, García Lizardo negó todas las declaraciones que se le habían atribuido, y agregó que ni siquiera había mencionado a ningún candidato en particular.



Los delegados de los partidos que habían asistido a un encuentro realizado en la JCE una semana anterior a la rueda de prensa en la que García Lizardo “aclaró” todo, negaron también que el presidente de la Junta hubiera hecho propuesta de cumbre alguna.



García Lizardo insistió en la voluntad de diálogo que existía en la JCE y reiteró que las puertas de dicha institución estarían abiertas para todas las personas interesadas en la buena marcha del proceso electoral.

Encuentro realizado anteriormente…



En el encuentro realizado en la Universidad Católica Madre y Maestra, estuvieron presentes los señores Tirso Mejía Ricart, del PRD; José Ovalle, del PRI; Donald Reid Cabral, del PRSC, y Lidio Cadet, del PLD. Estos representantes de los cuatro partidos mayoritarios asistieron a dicho encuentro acompañados de monseñor Agripino Núñez Collado.



La visita incluyó la entrega de un documento en el que los partidos políticos harían sugerencias y solicitudes a la JCE. La entrega del mismo al doctor García Lizardo estuvo a cargo de monseñor Núñez Collado.



Al finalizar el encuentro, el presidente de la Junta invitó a los representantes de los partidos a un recorrido por el Centro de Cómputos.



Versión de la prensa



Según las versiones de la prensa, el doctor García Lizardo había sugerido que la reunión de la cumbre se llevara a cabo con los líderes Joaquín Balaguer, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC); Juan Bosch, del Partido de la Liberación Dominicana; José Francisco Peña Gómez, del Revolucionario Dominicano (PRD), y Jacobo Majluta, del Revolucionario Independiente (PRI).