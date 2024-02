Hasta el año 2020, solamente se habían celebrado una vez elecciones separadas para el nivel municipal. Esa experiencia ocurrió en 1968, cuando solo se eligieron síndicos y regidores para un período de dos años

En ocasión de las elecciones municipales que se celebrarán mañana domingo, la Zona Retro rememora las históricas elecciones celebradas el 16 de febrero de 2020. En aquella ocasión, fallos con el voto automatizado obligaron a suspender el sufragio a pocas horas de haber iniciado.



Antecedentes



Hubo un gran precedente para las elecciones del 2020 en la historia política de nuestro país y desde el establecimiento del sistema democrático en 1966. Esta sería la segunda ocasión en que se presentó un proceso electoral exclusivamente para el nivel municipal. Solamente en el año 1968 se vivió una experiencia parecida, donde únicamente se escogieron síndicos y regidores por un periodo de dos años, conforme a lo establecido en el Acta Institucional firmada después de la Guerra Civil de 1965.



El gran día



El domingo 16 de febrero de 2020 representó en la historia de la República Dominicana una experiencia única en el ámbito electoral. Esta fecha marcó la segunda ocasión en que se llevaron a cabo comicios separados, en esta ocasión con una diferencia de solo tres meses. Además, este evento tuvo lugar en un contexto político caracterizado por cambios partidistas que no se habían visto en aproximadamente 20 años. También se implementó un sistema de votación combinado entre la boleta tradicional y el criticado voto automatizado.



Pocos minutos después de las 7:00 de la mañana, el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños, dio inicio formal al proceso de sufragio para las Elecciones Ordinarias Generales Municipales 2020. Este proceso, que no se realizaba en el país desde hace muchos años, incluyó el elemento innovador del voto automatizado, aunque solo se implementó de manera parcial, abarcando el 38% de los colegios electorales.



Fueron 7, 487,040 los inscritos en el padrón electoral convocados a los diferentes centros para ejercer su voto. Sin embargo, los problemas no tardaron en aparecer y, cumpliendo la premonición de que sería un proceso histórico, aunque no por los motivos previstos, el pueblo presenció de manera sorpresiva la primera suspensión general de un proceso de votación ya iniciado.



Despliegue militar y participación ciudadana



En esta línea, miles de ciudadanos organizaban filas en los distintos colegios, y delegados políticos que movilizaban diligentemente a sus partidarios en el Gran Santo Domingo para participar en unas elecciones municipales matizadas por tensiones, retrasos y dificultades técnicas que terminaron provocando la suspensión al paso de apenas cinco horas de su apertura.



De igual manera, cientos de agentes policiales y militares se desplegaron en las calles alrededor de los recintos electorales.



Por su parte, en el municipio de Santo Domingo Norte, todo se desarrollaba de manera normal en los diferentes centros hasta que se conoció la suspensión de las votaciones. Las personas que pudieron ejercer su derecho calificaron el proceso como fácil y rápido.



A diferencia de Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional, donde llovían las quejas y las dificultades para ejercer el voto comenzaron temprano.



En Capotillo, llovían las quejas por la prolongada espera, pese a que el proceso de votación duraba menos de un minuto, también los delegados de partidos denunciaron a elCaribe, la supuesta compra de cedulas.



En cuanto a los problemas técnicos en varias mesas del Instituto Técnico Salesiano (Itesa) como de la Escuela República de Honduras y República de Perú en el sector María Auxiliadora, no se llegó a computar ningún voto porque los equipos no registraron la totalidad de candidatos a cargos electivos.

Expresidende Leonel Fernández llama a diálogo entre sectores de la sociedad para buscar solución consensuada. Pide castigo y una investigación profunda.

Boleta incompleta y voto automatizado



Sin duda alguna, una de las particularidades que tuvieron las elecciones de 2020, a diferencia de las del 1968, fue la incorporación del voto automatizado. Esta innovación fue el gran causante de la suspensión, ya que esta se debió a fallas técnicas de los equipos utilizados.



Según comentaron delegados a periodistas de elCaribe, la mayoría de las fallas consistieron en que el sistema automatizado no cargaba la imagen de todos los candidatos y en otras, el cómputo no iniciaba en cero. “Yo sabía que algo iba a salir mal. Estamos aquí desde las seis de la mañana y nadie nos dice nada, que las maquinas no suben, que tan frizadas y oye ahora, dice el guardia que se cancelan las elecciones. Tan jugando con uno y abusando de que uno e “buena gente”, comentó a elCaribe don Martin Peña, en el colegio La Hora de Dios, pocos minutos después de que el Presidente de la JCE anunciara la suspensión de los comicios.



Por otro lado, los medios de comunicación reportaban retrasos en el inicio de las votaciones en diversos colegios, ya sea debido a la falta de finalización en la instalación de los equipos o a la ausencia de todos los candidatos en las pantallas de estos.



Hubo casos en los que el equipo del voto automatizado se “frisaba” o solicitaba una contraseña desconocida por el personal ahí presente. La cantidad de inconvenientes motivó encuentros constantes entre los delegados políticos y los miembros de la JCE.



Para muchos, el fallo de las elecciones municipales de 2020 representó un revés para el sistema democrático, y están de acuerdo en que la raíz de la suspensión de las elecciones reside en el voto automatizado, un tema que fue objeto de debate durante 143 días antes de convertirse en la causa principal del gran fracaso.

Técnicos de IFES explican el proceso de auditoria que se le realizó al voto automatizado para las elecciones municipales del 2020.

Solicitaron investigación y sanciones



Como consecuencia de la suspensión de las elecciones, la población quedó sumergida en la incertidumbre acerca del fracaso y qué decisiones se debían adoptar para solucionar la situación. En ese contexto, el entonces presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, reclamaba un acuerdo político, mientras que líderes políticos prominentes como Luis Abinader y Leonel Fernández abogaban por la búsqueda de una solución al problema.



En este sentido, el expresidente Leonel Fernández enfatizó la importancia de un diálogo político con diversos sectores de la sociedad para alcanzar una solución consensuada. Durante su discurso, Fernández destacó que la suspensión de las elecciones representaba una tragedia sin precedentes para la democracia dominicana, dado que nunca antes en la historia del país se había enfrentado a una situación similar debido a la falta de garantías adecuadas para el ejercicio del derecho al voto.



En la misma línea, el entonces candidato a la Presidencia por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, solicitó castigar a los responsables de provocar la suspensión y calificó como un “grave atropello sin precedentes” a los derechos democráticos de los dominicanos, la suspensión de las elecciones que impidió que los dominicanos pudieran ejercer libremente su derecho a elegir y ser elegidos.