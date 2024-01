Numerosos historiadores coinciden en que este enfrentamiento representa uno de los combates más desiguales y, a su vez, memorables en la historia de nuestro país. Cuatro individuos confrontando a una considerable cantidad de policías y militares que excedían los 800 en número.



Al celebrarse el 52 aniversario del que quizás fue el operativo militar más extenso de los 12 años de Balaguer, Zona Retro recuerda algunos de los acontecimientos de aquel 12 de enero de 1972 que marcan año tras año en la memoria de los dominicanos a esos cuatro jóvenes y su gran tragedia.



Gran operativo



La madrugada del 12 de enero de 1972, en unos terrenos abandonados cerca del kilómetro 14 y medio de la autopista Las Américas, centenares de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional formaron parte de un operativo contra cuatro jóvenes acusados de asaltar una sucursal de The Royal Bank of Canada en Santo Domingo.



La coordinación de las acciones militares y policiales estuvo a cargo del contralmirante Ramón Emilio Jiménez hijo, quien se desempeñaba como secretario de las Fuerzas Armadas; el general Neit Rafael Nivar Seijas, como jefe de la Policía Nacional; el general Juan N. Folch Pérez, de la Fuerza Aérea Dominicana, y otros altos mandos de las fuerzas armadas, los cuales contaron con tanques, morteros, lanzallamas, y ametralladoras de alto calibre.



Acusados, perecidos



Según las informaciones compartidas por el periódico El Caribe, publicadas con fecha 13 de enero de 1972, la operación en que perdieron la vida Amaury Germán Aristy, Virgilio Eugenio Perdomo Pérez, Bienvenido Silveira Leal Prandy (La Chuta) y Ulises Arquímedes Cerón Polanco duro más de 15 horas de intenso tiroteo debidó a la fuerte resistencia que impuso el grupo.



Este grupo era comúnmente conocido como “Los Palmeros”, siendo Amaury Germán identificado como su líder. La denominación surgió para distinguirlo de otras milicias revolucionarias activas en ese período y se originó de la academia de entrenamiento ubicada en Pinar del Río, Cuba, un lugar caracterizado por la presencia abundante de palmas.



Por parte de las autoridades, durante los hechos perecieron el capitán Virgilio Félix Almanzar; el primer teniente José German Brito Rodríguez, los rasos de primera clase Martin Rodríguez Ortiz, Héctor Inés Alcalá Ubiera, Cristo del Rosario Pérez Cuesta, Nicolás Rodríguez Liriano, y los rasos Daniel Pérez Corporán y Benis Perdomo Ferreras.



Acusación por la cual eran perseguidos



Los Palmeros eran perseguidos por una acusación referente al asalto realizado en el mes de noviembre de 1971 a la sucursal del Royal Bank of Canada, en Naco. Pero según la percepción de algunos historiadores y ciudadanos la verdadera intención se escondía en el deseo de terminar el sentimiento revolucionario que mantenían los llamamos palmeros.



Este frente, gestado durante la efervescencia revolucionaria del movimiento 14 de Junio, se erigía como una plataforma político-militar destinada a la expedición armada liderada por el coronel Francisco Alberto Caamaño, quien encabezaba la estructura de Los Palmeros.



Según historiadores, el propósito de este grupo era fomentar un gobierno socialista, lo cual al parecer no agradaba al presidente de esa época, doctor Joaquín Balaguer.



Pistas y seguimiento



Los considerados prófugos de la justifica, implicados en el asalto, fueron descubiertos en una casa propiedad de un ex oficial que fue ayudante, en una ocasión, del generar Antonio Imbert Barreras quien fue uno de los dos sobrevivientes al ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo, conocido como el mayor Flavio Risk.



Risk fue detenido por la Policía para ser interrogado. En horas de la tarde, declaró al periódico El Caribe, que la casa la había alquilado el 23 de septiembre de 1971 a un señor identificado como Cesar A. Félix, a quien había garantizado mediante la firma de un contrato, el señor Manuel García Germán.



El ex oficial dijo que Félix le había pagado 800 pesos, suma que representaba el pago de cuatro meses de alquiler. De igual manera, había aclarado que hacía más de un año que no residía en esa casa.



Los prófugos fueron descubiertos por la Policía en horas de la noche del día 12 de enero, luego de que miembros de esa institución siguieran a un hombre que les llevaba alimentos en un carro desde la capital.



En la madrugada de ese día, los agentes rodearon el lugar, pero los perseguidos ya habían abandonado la casa para internarse en una cueva en la parte trasera de la casa hasta perecer en combate.



Utilizaron



Dos helicópteros y un avión militar de la Fuerzas Área Dominicana (FAD), para sobrevolar la zona. Cuatro tanques de guerra, del tipo X-M-60, se habían internado también en el lugar de los hechos.



En esta línea, ametralladoras de diferentes tipos, revólveres, pistolas y granadas, fueron utilizados por los dirigentes izquierdistas, según infirmó el jefe de la policía.



Caen abatidos en combate, hasta el final



Los enfrentamientos comenzaron a las dos de la madrugada y se prolongaron hasta las 4:15 de la tarde de ese día. En la primera escaramuza perdieron la vida Bienvenido Leal Prandy (La Chuta) y Ulises Cerón Polanco. Los dos últimos se refugiaron en una cueva, lo que les permitió ofrecer una fuerte resistencia a las fuerzas militares y policiales. Alrededor de las 12:25 p.m., se produjo un alto el fuego hasta la llegada de la artillería pesada a las 2:20 p.m.



A las 3:00 p.m., las tropas militares finalmente lograron penetrar en la cueva donde estaban atrincherados Aristy Germán y Perdomo Pérez, intercambiando disparos hasta darles muerte a ambos. Pocos momentos antes de ser acribillados, una comisión compuesta por educadores, periodistas y eclesiásticos intentó negociar un cese al fuego, pero no tuvo éxito.

Tanque MX-60. Avanzando por la Autopista Las Américas para incorporarse al ataque contra los dirigentes izquierdistas. Altos oficiales de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas dirigiendo las operaciones desde el centro de mando. Agentes y militares cercando la zona donde se llevó a cabo el enfrentamiento entre los dirigentes izquierdistas y las autoridades militares y policiales.

Sepelios



Los servicios funerarios de los cuatro izquierdistas se realizaron el 13 de enero de 1972, con una hora de separación entre cada uno.



En el caso de Amaury Germán, el cortejo fúnebre inició desde la funeraria La Altagracia, situada en la avenida Bolívar. Al llegar a la esquina de la Máximo Gómez con San Martín, la Policía empleó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Los agentes rodearon el vehículo de la funeraria y lo condujeron hasta el cementerio, donde se llevaron a cabo varios arrestos.