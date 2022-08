Email it

La repartición de tierra a familias campesinas fue una de las medidas estipuladas en la Reforma Agraria implementada por el gobierno de Juan Bosch a través del Instituto Agrario Dominicano

El 21 de agosto de 1963 unas 356 familias fueron agraciadas en la repartición de 18,100 tareas de tierra a través del plan de desarrollo agropecuario que implementaba el Gobierno encabezado por Juan Bosch a través del Instituto Agrario Dominicano



El 21 de agosto de 1963 unas 356 familias fueron agraciadas en la repartición de 18,100 tareas de tierra a través del plan de desarrollo agropecuario que implementaba el Gobierno encabezado por Juan Bosch a través del Instituto Agrario Dominicano



El proyecto de repartición se denominó “Desiderio Arias” y repartió tierras a los residentes de Esperanza, (provincia Valverde), Cerro Gordo, Doña Antonia, Guayubín y Palo Verde de la provincia Monte Cristi. Los pobladores de las comarcas en donde fueron distribuidas las tareas de tierra vibraron de contento luego de que se les cumpliera el sueño de tener un cuadro de tierra propio.



El primer asentamiento se realizó a las 4 de la tarde en la sección Cerro Gordo, allí fueron asignadas unas 30 parcelas de 50 tareas a igual número de agricultores de la mencionada sección. La tierra repartida era una finca propiedad de Manuel Moya Alonzo y era catalogada como la mejor de toda la región.



A los asentamientos de Cerro Gordo le siguieron los de Guayubín, Palo Verde, Esperanza y Doña Antonia. Otras regiones del norte del país se irían agregando a la lista de asedados.



Acto de entrega



El acto oficial de entrega de tierras fue encabezado por el señor Gustavo Machado Báez, director general del Instituto Agrario Dominicano en ese momento (IAD), quien en un discurso frente a las familias beneficiadas pronuncio las siguientes palabras:



“La reforma agraria que ha iniciado el Gobierno que preside el ciudadano Presidente de la República, profesor Juan Bosch, tiende a la incorporación de la población rural al desarrollo social, político, económico y cultural de la Nación, mediante la distribución y explotación científica de la tierra”.



“La reforma agraria no se limita exclusivamente al reparto de tierra, sino a ofrecer a los parceleros los recurso necesarios para su cultivo, tales como instrumentos de trabajo, semillas, créditos y atención técnica.” Expresaba el señor Machado en ese momento



Al discurso le fue seguida una larga ronda de aplausos por parte de los presentes.



Reforma Agraria



La denominada “reforma agraria” fue una de las medidas tomadas por Juan Bosch al momento de convertirse en Presidente constitucional de la República en el año 1963. La reforma llevada a cabo a través del Instituto Agrario Dominicano buscaba prohibir el latifundio y limitar la propiedad privada por causa de interés social. Además buscaba darles facilidades a la clase campesina que vivía de la agropecuaria.



La reforma también consagró el derecho de la familia campesina a tener tierra y obtener ayuda técnica. La medida no fue muy bien vista en algunos sectores de la sociedad y no perduró por mucho tiempo debido a que 7 meses después de haber tomado las riendas del país Juan Bosch fue víctima de un golpe de estado.



A continuación algunas graficas del acto oficial de distribución de tierras a los campesinos de la región Nordeste.