La mujer dominicana logró una participación significativa en las actividades deportivas que se realizaron en el año 1974, durante la celebración de los Juegos Centroamericanos en Santo Domingo.



Desde siempre la mujer dominicana ha jugado un rol activo en las actividades sociales, culturales y políticas que se desarrollan en el país, la Zona Retro de esta semana rememora la magistral participación femenina en los movimientos deportivos registrados en el año 1974.



Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo



La celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la ciudad de Santo Domingo en el año 1974 dio paso a que una fuerza especial femenina se destacara en diferentes movimientos deportivos, incluso en disciplinas en las que el país había prestado escasa atención, como la gimnasia.



En este sentido, se puede destacar la participación en distintos torneos internacionales, en otras áreas deportivas, como la pesca, donde mujeres dominicanas alcanzaron los primeros lugares. Otros equipos criollos obtuvieron medallas de bronce en deportes como baloncesto y voleibol.



Viceversa



Sin embargo, para ese entonces resultó contradictorio el hecho que en otras actividades deportivas más tradicionales se notó una disminución en la participación femenina, como fue el caso del tenis de mesa (ping- pong).



Mujeres más destacadas y sus disciplinas



Según cada disciplina, se destacó una mujer en ese año, de acuerdo con los datos ofrecidos por las federaciones respectivas o por personas relacionadas con esa rama del deporte. Para ese entonces, ningún organismo deportivo tenía una recopilación global de los datos relacionados con cada disciplina practicada en el país.



En la disciplina de atletismo, Divina Estrella consiguió el récord nacional en salto largo en la República Dominicana, alcanzando una distancia de 5.29 metros. La talentosa Estrella también rompió la marca nacional en las pruebas de 100 y 200 metros durante competiciones llevadas a cabo en Maracaibo, Venezuela, registrando tiempos de 12.09 y 25.8 segundos, respectivamente.



Por su parte, Marisela Peralta implantó marca nacional en salto alto con 1.54 metros. En Pentatlón logró 3,043 puntos.



En cuanto a esto, Tomasina Lugo de La Vega aseguró el primer puesto en la disciplina de lanzamiento de bala con un récord de 11.30 metros. Además, participó como integrante del equipo de relevo de 4×100 metros que se llevó la victoria en las competiciones nacionales.



La gimnasia traía a primer plano a la niña Enerolisa Reyes, quien alcanzó las finales en el Segundo Torneo de las Américas celebrado en diciembre de 1974. En dicha competencia participaron Cuba, Chile y México.



En este sentido, cabe destacar que, Enerolisa Reyes era considerada para esa época la mejor gimnasta dominicana. En los XII Juegos fue la mejor puntuadora criolla, acumulando 48:80 puntos. En la copa de las Américas obtuvo 57,55, demostrando una mejoría notable.



En adición a esta, otra gimnasta sobresaliente fue Belkis Gallardo, quien también llegó a las finales en la Copa América.



Nota negativa



En el atletismo, se experimentó un episodio negativo durante los XII Juegos con el caso de Zeneida de la Cruz. La atleta, quien había ganado la medalla de plata en los juegos de Maracaibo, era considerada la esperanza dominicana para obtener una medalla en esa disciplina. Sin embargo, no participó en las competiciones debido a desacuerdos con los organizadores del evento.



Sus registros fueron borrados por la Dirección de Deportes, lo que había provocado controversias entre personas relacionadas con las actividades deportivas.



Otros logros



En el ámbito del automovilismo, no se llevó a cabo una competencia exclusiva para mujeres. A pesar de ello, algunas mujeres participaron como co-pilotos. La señora Silvia de Sánchez, residente de La Vega, formó parte de los cuatro rallies más destacados celebrados en el país.



En baloncesto, el equipo femenino dominicano obtuvo medalla de bronce en los XII Juegos. La mejor reboteadora fue la dominicana Nilcia Reyes, con 70 rebotes. Le seguía una cubana, con 49.



En este contexto, se destacó una gira celebrada por Venezuela contra diversas selecciones de dicho país, donde las criollas obtuvieron el primer lugar. Las más destacadas fueron Carmen Dilia Santana, Nilcia Reyes, Mayra Paulino y Rosa Núñez.



En cuanto al golf internacional, la mujer dominicana cobró gran importancia en cuanto a la participación de este deporte cuando María de la Guardia obtuvo el primer lugar individual en el Internacional Femenino del Caribe.



En dicha competencia participaron siete países. El equipo dominicano, compuesto, además, por Jaqueline de Jesús, Silvia Conde y Norma de la Hoz, obtuvo el tercer lugar.



Jacqueline de Jesús fue la ganadora, por tercer año consecutivo, del primer puesto en el Campeonato de Golf celebrado en Santo Domingo. En el mismo, María de la Guardia fue subcampeona.



Contratiempos, imprevistos y percances



En cuanto a la preparación, el equipo de baloncesto femenino dominicano solo tuvo un año de entrenamiento cuando participó en los XII Juegos. También, surgieron algunos inconvenientes de salud en integrantes lo que obligó al equipo a rehacerse.



Otros juegos y menciones



El fútbol femenino había comenzado hacía pocos años (1969). Para el año 1974 el equipo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con un par de jugadoras de esa época, ocupaba el primer lugar en el torneo que se celebraba en honor a Wichie García Saleta.



Entre las mujeres futbolistas, Miladys Canela, delantero centro y capitana del grupo de la UASD, destacaba incluso en la competencia que se realizaba ese mismo año.



En adición a esta, sobresalen también Vivian Garris, por su velocidad y experiencia, y Práxedes Roque, el mejor tiro de la UASD. Esta última quien jugaba anteriormente con el equipo de Villa Tapia.



Ya para la década de 1970, el fútbol femenino se practicaba en diversas provincias y pueblos del país, tales como La Vega, Moca, San Cristóbal y Haina, entre otras.



En karate, aun cuando en 1974 no se llevó a cabo ninguna competencia femenina, la mujer participó en exhibiciones realizadas. La más adelantada era Josefina Panochia, que pertenecía al Instituto John Rhee de TaeKwon Do, fue la única mujer cinturón marrón en el país para esa época, aunque había otras dominicanas con cinturón azul y verde.



Dentro de la natación, el equipo dominicano Los Caimanes había mantenido una posición de superioridad en competencias con nadadores de otros países. El equipo estaba formado por varios extranjeros residentes en el país y por dominicanos.



Una de las figuras sobresalientes fue Mary Shawn Kelly quien en la categoría de 11-12 años de edad había roto todos los récords en el país. Además, fue la mejor ganadora de todos los estilos en el equipo y la que más puntos había obtenido para su equipo, dentro de todas las categorías.



Por otro lado, en la categoría de 15-17 años de edad, Diana Dalmasi, quien participó por el equipo de selección dominicana en los XII Juegos, tenía el récord nacional en 100 metros y 200 metros pecho. Para el año 1974 fue seleccionada, además, como la mejor nadadora del año por la Asociación de Cronistas Deportivos.



Entre las jóvenes criollas, Sonia Weis tenía varios récords, en los 15-17 años de edad. Como promesas se veían, en los 9-10 años, Jackie de Jess y Fedra Félix.



Decadencia



Uno de los deportes que estaba en decadencia para ese entonces entre las mujeres era el tenis de mesa (ping-pong). La razón atribuida era la falta de patrocinio comercial. En su defecto la competencia nacional solo tuvo la participación de tres jóvenes, y Silvia Corrie ganó el primer lugar. Junto a Silvia participaron Isis Gómez y Yolanda Logroño.



En este contexto, tampoco se realizó durante ese año competencia femenina de velerismo, un deporte practicado en el país principalmente por damas extranjeras residentes aquí.



Destacado hasta la actualidad



El voleibol fue otra disciplina en la que las mujeres dominicanas destacaron, logrando victorias para el país. Durante el torneo de la Confraternidad de enero de ese año, la selección nacional obtuvo la medalla de plata al competir contra Cuba y Puerto Rico. Además, en los XII Juegos, lograron asegurar la medalla de bronce.



Las tres rematadoras principales, que habían llevado la ofensiva en los diversos juegos fueron Heyda Joaquín, Yudelca Guzmán y Yanida Pascual.



En la historia deportiva dominicana, fue la primera vez que un equipo de voleibol femenino clasificara para participar en el campeonato mundial de voleibol.



Crecimiento femenino en otras áreas



En 1974, las mujeres dominicanas no solo aumentaron su participación en el ámbito deportivo, ya sea como integrantes de equipos o en actuaciones individuales, sino que también incursionaron por primera vez en el campo de la crónica deportiva, tanto en el ámbito radial como escrito, marcando un hito en el periodismo dominicano.