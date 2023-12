Daddy Yankee anunció que dedicará su vida al mensaje de Cristo

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee, conocido como el «Big Boss», cumplió su meta profesional al llevar a cabo el último concierto de su carrera musical en Puerto Rico. El evento, llamado «La meta», reunió a miles de fanáticos del artista, quienes lo despidieron con una gran ovación.

Durante el concierto, Yankee interpretó sus éxitos más emblemáticos, como «Gasolina», «Despacito» y «Limbo». También tuvo como invitados a Rauw Alejandro, Luis Fonsi, Zuleyka Rivera y su amigo Dj Luian.

Al finalizar el evento, Yankee agradeció a sus compañeros, a los bailarines y a todo su equipo de trabajo. «Nunca pensamos que íbamos a dejar un legado en la música», dijo emocionado.

Luego, el artista confesó que su retiro de la música se debe a su nueva fe en Dios. «Por un momento trataba de llenar un espacio, pero me faltaba algo para sentirme completo», dijo. «Me pude dar cuenta que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él».

Yankee también dijo que durante muchos años no se sentía feliz a pesar de contar con el reconocimiento, el dinero y los aplausos. «Muchas veces no me disfruté lo que estaba haciendo», dijo. «Ahora, quiero descansar y levantarme en Puerto Rico, sentirme libre».

Sin embargo, Yankee aseguró que no abandonará la música por completo. «El que me conoce, se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo», dijo. «Todo lo que Jesús me entregó es ahora para el reino y espero que caminen conmigo en este nuevo comienzo».

El icónico exponente de la música urbana en Puerto Rico se despidió de su público asegurando que en lo sucesivo, todas sus plataformas serán herramientas de evangelización.

Al salir del concierto de despedida de «Daddy Yankee» un concierto de drones engalanó el cielo alabando a Cristo

El retiro de Daddy Yankee es un acontecimiento importante para la música latina. El artista fue uno de los pioneros del reggaetón y ayudó a popularizar este género musical en todo el mundo. Su música ha inspirado a millones de personas y su legado será recordado por muchos años.

Algunos datos interesantes sobre el retiro de Daddy Yankee

El concierto «La meta» se llevó a cabo en el Coliseo de Puerto Rico, con capacidad para más de 20.000 personas.

El evento fue transmitido en vivo por lameta.daddyyankee.com y alcanzó más de 10 millones de espectadores.

La entrada virtual tuvo un costo de 19.89 dólares + gastos, con acceso al evento durante las siguientes 48 horas.

Daddy Yankee fue acompañado en el escenario por una gran cantidad de artistas, incluidos Rauw Alejandro, Luis Fonsi, Wisin y Yandel, Zuleyka Rivera y Dj Luian.

El artista anunció su retiro de la música en marzo de 2022.