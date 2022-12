Abuelita millonaria de 76 queda embarazada de su novio de 19 años

“El amor no tiene edad y nosotros somos la prueba”, es la frase con la que un joven de 19 años dio a conocer su relación con una abuelita millonaria casi seis décadas mayor. A unos meses de la noticia que sacudió TikTok, la pareja informó que la adulta mayor estaría embarazada y lo hicieron en grande con una lujosa fiesta de revelación de género de la que compartieron detalles en redes sociales.

La historia de la abuelita millonaria y su novio de 19 años se dio a conocer en mayo pasado a través de TikTok. Giuseppe D’Anna, el novio de 19, compartió el momento en que le pide matrimonio a Milina Gatta, la abuelita millonaria. En esa oportunidad compartió algunas imágenes de románticos momentos juntos durante su noviazgo.

Abuela se vuelve viral por andar con un chico de 19… pic.twitter.com/hFITih7UD8 — Lo + viral (@VideosVirales69) May 25, 2022

Desde entonces su relación se hizo viral en redes sociales, donde los internautas han dudado de las intenciones del joven o si se trate de un amorío real.

Tras anunciar su compromiso la pareja se hizo viral una vez más al compartir que la mujer, de 76 años, está embarazada. Esto lo hicieron con un tierno video en el que muestran más de la lujosa fiesta de revelación de género con la que dejan ver que se trata de una niña, instante en el que él la abraza y besa su vientre.

Los comentarios no se hicieron esperar y aunque algunos internautas no dudan en apoyar el romance, otros aseguran que se trata de un juego dudando así tanto del embarazo como del noviazgo. Mientras tanto, otros usuarios aseguran que él joven está con Milina Gatta por una millonaria herencia.

La verdad tras el polémico romance de la abuelita millonaria

Los videos de momentos entre Giuseppe D’Anna y Milina Gatta invaden TikTok y en todos ellos se les puede ver felices disfrutando de su romance entre besos y abrazos; sin embargo, una entrevista en YouTube revela la verdad tras la relación que ha dado la vuelta al mundo.

El influencer italiano Andrea Rossi entrevistó a la abuelita millonaria y a su supuesto novio para su canal de YouTube «Alici Come Prima”, esto ante la fama que ganaron de manera repentina en TikTok y los comentarios que han recibido sobre su romance. Fue ahí donde se terminaron las dudas de sus seguidores y se reveló que la mujer en realidad se llama Carmela y que el joven es su nieto.

Me llamó una amiga y me preguntó: ‘Milina, ¿no sabes nada? Apareces en TikTok’. Yo le respondí ‘¿TikTok? ¿qué es eso? No lo conozco’. Y a continuación pensé ‘uh, tal vez haya sido obre del desgraciado de mi nieto’”, dijo la abuelita al revelar que todo comenzó por un video que Giuseppe había compartido en este red social en el que se dan un beso.

Añadió: ”Cuando volvió mi nieto, le dije: ‘Giuseppe, ¿qué has hecho? ¿qué has puesto en TikTok? ¿no estás bien de la cabeza?’ Así inició la historia (…) He tenido una vida buena y mala. Aunque en estos años que me quedan, tengo a mi nieto que me entretiene”.