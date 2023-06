El insólito caso de la mujer con dos vaginas y dos úteros, víctima de acoso

Nicci Triefenbach vivió por mucho tiempo sumergida en la incertidumbre hasta que un ginecólogo encontró la causa de su agonía: dos vaginas, dos úteros y dos cuellos uterinos que, sin darse cuenta, la acompañaron durante gran parte de su vida.

“Supe por primera vez que algo andaba mal cuando era adolescente y estaba sangrando más de lo que debería. El dolor era intolerable y, mientras estaba en mi período, no podía funcionar. Mi médico me dijo que tenía dos úteros, dos vaginas y dos cérvixes”, relató la mujer hace unos años atrás para el documental My Life with Two Vaginas de BBC Three.

Esta malformación congénita, aunque extraña y poco común, afecta a alrededor del 0,3 por ciento de la población y recibe el nombre de útero didelfo. Se trata de una anomalía que se presenta en las mujeres y provoca el surgimiento de dos úteros, tal y como su nombre lo indica.

En el caso de Nicci, nació con dos vaginas diferentes. «Al final de los canales, había dos pequeñas áreas de rosquillas donde estaban los cérvixes. Se dividían en dos cuerpos uterinos separados», añadió para el documental mencionado.

Según narró Triefenbach en el producto audiovisual, la enfermedad que le fue diagnosticada afectó “severamente” su estilo de vida tanto a nivel físico como emocional. Como respuesta a su condición, no tenía un ciclo menstrual, sino dos diferentes que desencadenaban dolorosos síntomas.

El drama de dos vaginas

A diferencia del resto de mujeres, Nicci debía usar pañales para adultos, puesto que ni las toallas higiénicas ni los tampones eran suficientes para retener el abundante sangrado menstrual que brotaba de sus cavidades vaginales.

En una oportunidad, contó, llegó a menstruar durante seis meses seguidos. Incluso cuando sus períodos tendían a tener una duración de aproximadamente cuatro semanas. Es decir, más del doble de lo usual en la población femenina.

Sumado a lo anterior, la mujer fue informada por su médico de cabecera acerca de un nuevo padecimiento: endometriosis. Este trastorno, sumado a su útero didelfo, incrementó su dolor pélvico y las anomalías en los ciclos menstruales.

En el plano sentimental, cargar con su diagnóstico no fue una tarea fácil, especialmente a la hora de tener encuentros íntimos con otras personas. Triefenbach describe su experiencia como “vergonzosa” y, al mismo tiempo, “desafiante”.

Antes de hallar el amor y la aceptación que estaba buscando al lado de Andy, su esposo, Nicci tuvo que hacer frente a los hombres que, según su relato, se involucraban con ella por su condición.

“Algunos hombres solo querían estar conmigo porque yo era una novedad, veían tener relaciones sexuales conmigo como un desafío”, explicó, de acuerdo con ‘The Sun’.