Khabane Lame, el tiktoker que con sus gestos y desmintiendo 'life hacks' absurdos conquista la Red

Khabane confiesa que no esperaba tal éxito y que más allá de las cifras su objetivo es "simplemente entretener a la gente". No obstante, se está esforzando para mantener su notoriedad y busca convertir este pasatiempo en un trabajo. Asegura que su formato actual de humor no será para siempre y busca definir en qué otros campos puede diversificar sus contenidos. El senegalés, que vive en Italia desde que tenía un año y reside en un complejo de viviendas sociales en Turín, espera algún día poder ayudar a los amigos con quienes creció y a su familia.