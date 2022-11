Lo confunden con Marc Anthony hasta más de tres veces al día

Email it

Un joven pensó que se había encontrado con Marc Anthony en una gasolinera, pero en realidad se trataba de una persona idéntica al famoso cantante.

En redes sociales existe una gran cantidad de contenidos para cualquier gusto. La mayoría de los influencers o creadores de contenido logran crear una comunidad de seguidores gracias a su personalidad o forma de actuar ante la cámara. Sin embargo, también hay casos de personas que han llamado la atención en redes sociales por su parecido físico con figuras públicas, como celebridades o deportistas.

A través de TikTok el usuario @johnnybritocu compartió su encuentro con quien podría pasar como el gemelo de Marc Anthony. En el video se observa al joven pasar por una gasolinera cuando le pregunta a un hombre que estaba cargando combustible si era Marc Anthony. Ante esto, el sujeto comenzó a reírse.

“Todos los días me lo dicen. Todos los días me lo dicen, pana. Dos o tres veces al día me lo dicen, te lo juro”, dice mientras se quita las gafas para que vieran mejor su rostro.

Asimismo, también aseguró que lo han parado en la calle para tomarse fotografías con él creyendo que realmente se trataba del famoso puertorriqueño. Hasta ahora la publicación ha sumado más de 1.3 millones de reproducciones.

“Se parece mucho a Marc Anthony”, “Se parece más a Marc Anthony que el mismo Marc Anthony”, “Que buena energía”, “Es re parecido. Que haga de doble”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.