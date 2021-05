Política lanza su propio equipo de ciberdeportes tras ser atrapada jugando Candy Crush en el Congreso 

La ex vicepresidenta del Congreso de los Diputados de España Celia Villalobos, recordada por muchos por haber sido sorprendida en 2015 jugando al videojuego Candy Crush en su tableta en pleno debate sobre el estado de la nación, ha anunciado el lanzamiento de su propio equipo de deportes electrónicos, informan los medios locales.

La política malagueña, de 72 años, compartió imágenes y videos en varias plataformas para presentar a Screen Wolves, del cual ella será la capitana.

"Durante años siempre he estado en el foco. Críticas, burlas, reproches… Toda una vida marcada por un solo momento. Un momento que casi me hizo olvidar lo que me gustaba", dice la exfuncionaria en un clip promocional, en referencia a aquel embarazoso descuido con Candy Crush.

"Pero, ¿sabéis qué? Que se acabó. Se acabó escucharos, se acabó callarme. Es el momento de dar la cara. Es el momento de jugar", concluye.

De momento, se desconoce en qué videojuegos o ligas planea competir el flamante equipo.