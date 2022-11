Salió del carro para escuchar audio de su amante pero Bluetooth lo delata

Email it

México. A un hombre lo descubrieron en la movida cuando salió del auto para escuchar el audio de su amante. Sin embargo, al tener el audio conectado en Bluetooth, lo dejó en evidencia frente a su esposa.

Los hechos se salieron de control cuando el hombre salió del carro para escuchar los audios de su amante intentando disimular. Pero olvidó un pequeño detalle, su celular estaba conectado al Bluetooth.

Así que al momento de darle play, su esposa escuchó toda la conversación desde el asiento del acompañante y grabó el momento.

Hola, mi amor. ¿Por qué no me has mandado mensaje? ¿estás con tu esposa o qué?”, es lo primero que se escucha en el video.

No obstante, las cosas no terminaron ahí, ya que el sujeto se había alejado lo suficiente como para no darse cuenta que en el vehículo se escuchaba el audio que su amante le había mandado.

Debido a que no lo escuchaba, le seguía dando reproducir, por lo que le dio tiempo a su esposa de captar el momento.