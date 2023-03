Email it

Internet adora las acciones solidarias. Esto quedó demostrado una vez más en las últimas horas, al viralizarse en redes un video en donde un hombre tiene un gesto de amabilidad inmenso para con un par necesitado y su hija pequeña.

La escena se desarrolló en la localidad paraguaya de Santa Rita. Allí, Alberto Carísimo, un vendedor ambulante, estaba dispuesto a entregar su vehículo que había rifado para poder pagar la costosa cirugía de su hija Susana.

Todos fuimos testigos de lo que pasó porque Carísimo transmitió el momento en un vivo de Facebook.

A la hora de presentarle al público al ganador, el abogado Gonzalo Huerta, y hacerle entrega de su vehículo, Carísimo se llevó la sorpresa de su vida: Huerta le devolvió la llave y le dijo que se quedara con su coche.

El ganador le explicó que es padre de un compañero de colegio de Susana y que no podía dejarlo sin movilidad en una situación tan difícil como la que estaba atravesando. El vendedor no lo podía creer, quería llorar pero no lo hacía por vergüenza, dijo más tarde a Extra.