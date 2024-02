De Shakira a Nicki Nicole: las famosas latinas víctimas de infidelidad

Esta semana comenzó con la impactante noticia de que el cantante mexicano Peso Pluma le habría sido infiel a su novia, la cantante argentina Nicki Nicole. Al intérprete de Ella baila sola se le vio tomado de la mano con otra mujer en Las Vegas. Y poco después de la difusión del video, la cantante confirmó su ruptura con el intérprete de corridos tumbados.

Tras este escándalo, son muchos los comentarios de los internautas cuestionando la supuesta infidelidad del intérprete mexicano.

Captan a Peso Pluma agarrado de manos con una mujer misteriosa en Las Vegas



Al mismo tiempo, Nicki Nicole borró todas las fotos con el en su Instagram pic.twitter.com/U5Yi7W7czX February 13, 2024

No es la primera vez que se registra una infidelidad en el mundo del espectáculo. Cantantes, actores y e influencers han sido víctimas de affairs que le han costado su relación. A continuación hacemos un recuento con algunos de los últimos casos más sonados.

Becky G y Sebastian Lletget

Sebastián Lletget le fue infiel a Becky G

En 2022 el futbolista argentino Sebastián Lletget confirmó que le fue infiel a su prometida, la cantante estadounidense Becky G. Pocos meses antes, el deportista le propuso matrimonio a la cantante pero el gran momento se vio empañado luego de que una mujer aseguró que había tenido un encuentro íntimo con Lletget. El deportista lo confirmó todo en un comunicado.

“En las últimas semanas, en un momento del que me arrepiento mucho, un lapso de 10 minutos de falta de juicio terminó en una extorsión. Como esta persona no obtuvo lo que quería, esto se convirtió en un espectáculo público en las redes sociales lleno de más mentiras que verdades dirigidas al amor de mi vida, la persona a la que nunca debí dar por sentado”, externó. Becky G no ha hecho ningún comentario al respecto, tampoco confirmó su ruptura con Lletget.

Alejandro Sanz y Jaydy Michel

En el año 2006, el cantante español Alejandro Sanz estaba en medio de su matrimonio con la modelo Jaydy Michel. Sin embargo, ese año el artista confirmó al público que tuvo un hijo fuera de su matrimonio con la diseñadora de modas Valeria Rivera, originaria de Puerto Rico.

“Opté por comunicar lo que nunca he ocultado a mi entorno más cercano y es que soy padre orgulloso de un niño llamado Alexander, de tres años de edad, nacido fuera de mi relación, por todos conocida”, dijo en un comunicado.

Jackie Bracamontes y Valentino Lanús

Jacky Bracamontes tuvo una relación con Valentino Lanús. Tras terminar esa relación, la conductora reveló en su libro biográfico “La Pasarela de mi Vida” que fue engañadada por Lanús y que él mismo se lo confesó:

“Jacky, no creas que lo que hice fue porque no te amo, te amo con todo mi corazón, pero soy hombre y los hombres somos así. La fidelidad no está hecha para nosotros. Somos animales, tenemos un instinto capaz de contradecir nuestros sentimientos”, expresó.

Gabriel Soto y Geraldine Bazán

Gabriel Soto y Geraldine Bazán se separaron oficialmente en 2018. La conductora aseguró que uno de los motivos de su ruptura con Soto fueron las múltiples infidelidades.

“Estoy divorciada hace un año, el motivo múltiples infidelidades por parte de mi entonces esposo (Gabriel Soto). Yo SÍ fui acosada y burlada con un objetivo en específico por parte de su ahora pareja, eso ya todos lo saben”, agrega.

Shakira y Gerard Piqué

Shakira y Gerard Piqué protagonizaron una de las rupturas más escandalosas de la industria musical. En 2022 se confirmó su ruptura luego de que el exfutbolista le fue infiel a la cantante con su actual novia Clara Chía Martí.