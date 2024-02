DJ Luian aún no sabe por qué Bad Bunny se separó de él

El renombrado productor y DJ puertorriqueño, Luian, reconocido por su papel fundamental en el éxito de figuras de la música urbana en español, habló sobre los difíciles momentos que pasó tras su separación profesional con Arcángel y Bad Bunny.

Durante una entrevista en Alofoke Miami, dio detalles de su relación profesional con Bad Bunny. Compartió con nostalgia los momentos compartidos y el impacto de su separación. Ante la pregunta de cómo y por qué se distanciaron profesionalmente, dijo «Yo no sé. No tengo una respuesta clara».

Y es que, a pesar de la cantidad de logros que DJ Luian le entregó durante casi tres años a Bad Bunny, en el 2018, luego de su álbum X 100pre Benito dejó el sello discográfico y despertó rumores sobre una posible enemistad con su ya exproductor.

Reconoce que en ese momento crucial de la carrera de Bad Bunny, dado que fue él quien lo descubrió, tomaba todas las decisiones, por lo que cree que quizás estaba limitando inconscientemente a Benito (BB), logrando de esta manera la poca efectividad en la comunicación, pero asegura que ‘nunca discutieron’, simplemente de repente dejaron de hablarse.

A pesar de las especulaciones que surgieron tras la ruptura laboral, el productor y DJ rechazó vehementemente cualquier insinuación de disputa o deslealtad, enfatizando su respeto y aprecio por el talento de Bad Bunny.

‘’De todas las especulaciones a mi alrededor la que más me disgustó fue que yo le robé; a mí nunca me entraba dinero de las giras o conciertos, todo se iba directo a la cuenta de la compañía. No había manera de que yo le robara; solo tomaba decisiones’’, aseguró.

Zuleyka Rivera, el amor de la vida de Luian

La entrevista también arrojó luz sobre la vida personal de Luian, incluida su relación con la famosa modelo y ex miss Universo Zuleika Rivera. Describiendo los desafíos y las dificultades que enfrentaron durante un breve período de separación; detalló su proceso de reconciliación, destacando su compromiso por fortalecer su vínculo y dedicar más tiempo a su pareja.

Durante el tiempo que estuvieron separados, el DJ reconoció que su ausencia física debido a trabajos con artistas como J Balvin y Anuel influenciaron al debilitamiento de la relación sentimental, reconociendo que fue la modelo quien decidió separarse.

Para la reconquista confesó que no fue fácil, más aún porque fue bloqueado de todas las redes sociales por parte de la modelo, por lo que recurrió a enviarle una carta con unos mariachis que decía’’ quisiera hablar contigo mañana a las 7, en el restaurante de nuestra primera cita’’. Narra que la noche de la cita pensó todo fue en vano, debido a que Zuleika llegó dos horas después de la hora pautada. Y aunque hablaron y cenaron, pasó un mes para ella aceptar la reconciliación.

«Zuleika es la mujer de mi vida», declaró con emoción, reflejando la profunda conexión que comparten.

El DJ asegura que la boda se hará, están en el proceso de seleccionar la fecha correcta debido a la gran lista de invitados.