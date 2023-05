Ed Sheeran gana demanda por infracción de derechos de autor

Un jurado decidió el jueves que la estrella pop británica Ed Sheeran no era responsable en una demanda por infracción de derechos de autor que lo acusaba de tomar partes de la melodía del clásico soul de Marvin Gaye «Let’s Get It On» en su éxito Thinking Out Loud.

El jurado llegó a un veredicto unánime, un requisito en el caso, después de poco menos de tres horas de deliberaciones.

Sheeran se puso de pie y abrazó a sus abogados cuando se leyó el veredicto. Su esposa Cherry Seaborn y la coguionista Amy Wudge lloraron durante la emotiva lectura.

En la decisión, los miembros del jurado dijeron que Sheeran creó de forma independiente «Thinking Out Loud», que superó todas las demás decisiones que debían tomar para determinar si Sheeran cometió violaciones de derechos de autor.

El juicio comenzó en un tribunal federal de Manhattan el 25 de abril y vio al cantante de 32 años subir al estrado, tomar su guitarra y cantar ante el jurado.

El caso contra Ed Sheeran

El caso surgió de una demanda presentada por primera vez en 2017 por los herederos de Ed Townsend, el coguionista de Marvin Gaye. Afirma que el éxito de Sheeran de 2014 Thinking Out Loud tiene «sorprendentes similitudes» y comparte «elementos comunes manifiestos» con el disco de Gaye de 1973 «Let’s Get It On», que está protegido por derechos de autor.

Sheeran dijo que se le ocurrió su canción, que coescribió con Amy Wadge, después de la muerte de un abuelo. La canción trata sobre encontrar el amor en la vejez, le dijo a la corte.

En el juicio, Sheeran fue interrogado sobre una mezcla en vivo de las dos canciones en cuestión grabadas en un videoclip de un concierto en Zúrich. Uno de los abogados de Townsend, Ben Crump, calificó el clip como una «pistola humeante» y una prueba de que estaba violando los derechos de autor.

Sheeran argumentó que ha hecho mashups con sus otras canciones y dijo: «Si hiciera lo que me acusan, sería un idiota si me parara frente a la gente».

La hija de Townsend, Kathryn Townsend Griffin, también subió al estrado y dijo que nunca había oído hablar del cantante británico antes de «Thinking Out Loud». Ella dijo que no quería que el caso llegara al punto de juicio, “pero tengo que proteger el legado de mi padre”.