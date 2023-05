El alimento que el rey Carlos no come y que prohibió en todos sus palacios

Email it

Desde que el rey Carlos III asumió el trono británico modificó muchas cosas. Una de ellas, quizá desapercibida para muchos, es el menú.

El nuevo monarca tiene gustos culinarios sencillos y muy claros. Su comida preferida es el risotto con setas y cordero, que le fascina comer en un restaurante indio de Londres. Mientras que, al momento de beber, pide whisky escocés, de preferencia bien ahumado más que de ginebra.

Pero lo que más llama la atención es lo que el rey Carlos no come desde hace más de quince años. Resulta que el padre de los príncipes Guillermo y Harry no le gusta el foie gras y desde el 2008 sus cocineros tienen terminantemente prohibido incluirlo en cualquier menú.

¿Por qué el rey Carlos suspendió ese alimento?

A pesar de que este alimento por muchos es considerado un manjar, el rey Carlos es uno de los que opinan que no es moralmente adecuado tomarlo. Esto es así por el proceso que se emplea para conseguirlo, considerado por los defensores animales como poco respetuoso, ya que se obtiene gracias al hígado de pato o de oca alimentados de manera forzada.

Pocos saben que el monarca es un ferviente activista del cambio climático y de causas como la defensa de la caza del zorro hasta la medicina alternativa o la agricultura ecológica. The Guardian pasó 10 años tratando de publicar los memorandos que Carlos escribió a los ministros del gobierno, presionando por varias causas. Los llamados “Spider Memos” incluyen hasta un apasionado reclamo para acabar con la pesca ilegal de la merluza negra.

Por órdenes del rey Carlos, la Casa Real informó de que no solo Buckingham se abstendrá de incluir este alimento en sus menús y sus cenas de galas. Tampoco se servirá en el resto de los palacios como Sandringham, Balmoral o Windsor.

Sin duda alguna, éste una batalla personal del rey Carlos, quien en su momento intentó que su difunta madre lo vetara sin éxito. Ahora, con el poder, las cosas cambiaron y una de estas es excluir de las recetas de comidas este alimento que el monarca no prueba desde hace años.